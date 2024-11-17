Збірна Німеччини познущалася з боснійців та достроково виграла групу Ліги націй (відео)

Команда Юліана Нагельсманна відвантажила у ворота суперника сім м'ячів без відповіді.

Збірна Німеччини розтроищила команду Боснії та Герцоговини в домашньому матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Зустріч у Фрайбурзі завершилася з рахунком 7:0 .

Господарі поля забезпечили собі перемогу ще в першому таймі. Голами відзначилися Джамал Мусіала, Тім Кляйндінст та Кай Гаверц.

Після перерви підопічні Юліана Нагельсманна не зупинился та ще чотири рази вразили ворота суперника. Дубль оформив Флоріан Вірц, по одному голу забили Лерой Сане та Кляйндінст, який таким чином також завершив гру з дублем.

Огляд матчу Німеччина – Боснія та Герцоговина

Німеччина (13 очок) достроково стала переможцем групи А3 та зіграє у чвертьфіналі Ліги націй. Боснія та Герцоговина (1 бал) вже точно фінішує останньою та вилетіла до Дивізіону B.

Другу сходинку та путівку до плейоф турніру також забезпечили собі Нідерланди (8 пунктів), які в паралельному матчі цього квартету розтрощили Угорщину з рахунком 4:0. Угорці (5 очок) завершать груповий етап на третій позиції, а відтак позмагаються у плейоф за право залишитися в еліті.

У заключному турі німці на виїзді зіграють з Угорщиною, а боснійці приймуть Нідерланди. Поєдинки відбудуться у вівторок, 19 листопада.

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