Збірна Німеччини провела акцію протесту на ЧС-2022, міністерка внутрішніх справ надягла заборонену пов'язку (фото)

Збірна Німеччини провела акцію протесту на тлі скандальної заборони використовувати пов'язки з написом "OneLove" на підтримку ЛГБТ-спільноти під час матчів ЧС-2022.

Футболісти національної команди прикрили рота руками на офіційному фото перед матчем світової першості проти Японії.

"Нашою капітанською пов’язкою ми хотіли показати приклад цінностей, яких ми дотримуємося у збірній: різноманітність та взаємна повага. Разом з іншими народами ми хотіли, щоб нас почули. Йдеться не про політичну заяву: права людини не підлягають обговоренню. Це слід сприймати як належне, але, на жаль, це все ще не так. Ось чому це повідомлення таке важливе для нас. Заборонити нам використовувати капітанську пов’язку — те саме, що закрити нам роти", – йдеться у заяві збірної Німеччини у Twitter.

Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. 1/2 pic.twitter.com/v9ngfv0ShW — DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022

Крім того, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фрезер прийшла на перший матч національної команди на чемпіонаті світу-2022 з цією забороненою пов'язкою "One Love".

Фото: Associated Press

Фрезер засудила таку заборону з боку ФІФА та назвала її "помилкою".

"Те, як ФІФА перекладає цей конфлікт на плечі гравців, розбиває серце кожного фана. Світова асоціація погрозами перешкоджає футболістам висловлюватися на підтримку толерантності. Важливо відкрито показувати різноманітність. Більш ніж прикро, що європейські федерації не виступили проти цього разом", – сказала Фрезер у коментарі виданню BILD.

Нагадаємо, що Данія розглядає варіант виходу з ФІФА через заборону використовувати ці пов'язки на матчах світової першості.

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