Збірна Німеччини яскраво розтрощила Шотландію в матчі-відкритті Євро-2024 (відео)

Весь другий тайм шотландці грали в меншості.

Збірна Німеччини розбила національну команду Шотландії в матчі-відкритті фінального турніру Євро-2024. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 5:1 .

Господар континентальної першості зняв питання щодо переможця зустрічі ще в першому таймі, тричі вразивши ворота суперника.

На 10-й хвилині рахунок у матчі відкрив Флоріан Вірц. Новоспечений чемпіон Німеччини у складі леверкузенського "Баєра" забив ударом з-за меж штрафного після передачі з правого флангу від Йозуа Кімміха.

Завдяки цьому Вірц став наймолодшим автором голу за всю історію виступів збірної Німеччини на чемпіонатах Європи. Він забив у віці 21 рік та 42 дні, побивши рекорд Кая Гаверца.

На 19-й хвилині підопічні Юліана Нагельсманна розвинули свою перевагу – Джамал Мусіала вколотив м'яч під поперечину, скориставшись пасом Гаверца.

Наприкінці першого тайму німці забили втретє. Захисник шотландської команди Раян Портеус у власному карному майданчику стрибнув просто в ноги Ілкаю Гюндогану – після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр призначив пенальті та покарав порушника прямою червоною карткою. Гаверц з 11-тиметрової позначки холоднокровно переграв воротаря.

У другому таймі Бундестім скористалася чисельною більшістю та забила четвертий м'яч. На 68-й хвилині Ніклас Фюллькруг, який п'ятьма хвилинами раніше вийшов на заміну, з меж штрафного точно пробив у дальню "дев'ятку".

На 76-й хвилині Фюллькруг був близький до того, щоб оформити дубль, але заніс м'яч у ворота шотландців уже після того, як потрапив у положення поза грою.

Під завісу матчу підопічні Стіва Кларка зуміли забити гол престижу. Після подачі зі штрафного на 87-й хвилині м'яч від Антоніо Рюдігера залетів до сітки воріт Мануеля Ноєра.

Проте останнє слово в цьому поєдинку все одно було за господарями чемпіонату Європи. У компенсований час, на 90+3-й хвилині, Емре Джан отримав м'яч від Томаса Мюллера та з півкола штрафного майданчика ідеально пробив під праву стійку.

Огляд матчу Німеччина – Шотландія

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Крім німців та шотландців, у квартеті А позмагаються Угорщина і Швейцарія, які очний матч стартового туру проведуть у суботу, 15 червня (початок – о 16:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожної групи, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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