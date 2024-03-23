Збірна Німеччини з голом на 7-й секунді обіграла Францію в товариському матчі (відео)

Збірна Німеччини обіграла команду Франції в товариському матчі. Поєдинок у французькому Ліоні завершився з рахунком 0:2 .

Бундестім вийшла вперед уже на 7-й секунді зустрічі – Флоріан Вірц отримав пас від Тоні Крооса та здалеку пробив під поперечину.

Зазначимо, що для 20-річного півзахисника леверкузенського "Баєра" це дебютний гол за національну команду.

Своєю чергою, для 34-річного Крооса матч із французами став першим після повернення до збірної Німеччини. Титулований хавбек мадридського "Реала" попрощався з Бундестім після Євро-2020.

На старті другого тайму підопічні Юліана Нагельсманна подвоїли свою перевагу. На 49-й хвилині півзахисник лондонського "Арсенала" Кай Гаверц замкнув простріл у виконанні хавбека мюнхенської "Баварії" Джамала Мусіали.

Огляд матчу Франція – Німеччина

Наступні контрольні матчі обидві збірні проведуть у вівторок, 26 березня. Німеччина прийме Нідерланди, а Франція вдома зіграє проти Чилі.

Влітку німці та французи виступлять у фінальному турніру Євро-2024. Бундестім у статусі господарки потрапила на континентальну першість без кваліфікації та зіграє у групі з Шотландією, Угорщиною та Швейцарією.

Команда Дідьє Дешама вийшла на чемпіонат Європи, посівши перше місце у відбірковій групі з Нідерландами, Грецією, Ірландією та Гібралтаром. На прийдешньому Євро "триколірні" позмагаються у квартеті проти Нідерландів, Австрії та переможця плейоф шляху А (Уельс – Польща).

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