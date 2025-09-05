ТСН у соціальних мережах

Збірна Німеччини сенсаційно програла Словаччині у відборі на ЧС-2026

Поєдинок стартового туру групи А закінчився гучною несподіванкою.

Словаччина – Німеччина

Словаччина – Німеччина / © Associated Press

Збірна Німеччини на виїзді сенсаційно програла команді Словаччини в першому турі групи А у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Матч у Братиславі завершився з рахунком 2:0.

Господарі поля відкрили рахунок на 42-й хвилині – Давід Ганцко забив після передачі Давіда Стрелеца.

На початку другого тайму словаки закріпили свою перевагу – на 55-й хвилині Стрелец відзначився після пасу Норберта Дьомбера. Відповісти бодай одним голом німці не зуміли.

Огляд матчу Словаччина – Німеччина

В іншому матчі стартового туру групи А Північна Ірландія у гостях обіграла Люксембург з рахунком 3:1.

У другому турі Словаччина на виїзді зіграє з Люксембургом, а Німеччина прийме Північну Ірландію. Обидва матчі відбудуться 7 вересня.

Нагадаємо, на ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

