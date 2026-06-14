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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
244
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2 хв

Збірна Німеччини влаштувала безжальне побиття Кюрасао на старті ЧС-2026

Підопічні Юліана Нагельсманна розібралися з дебютантом Мундіалів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Німеччина — Кюрасао

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

Збірна Німеччини розгромила команду Кюрасао в матчі першого туру групи E чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "NRG Stadium" у Г'юстоні (США) завершився з рахунком 7:1.

Німці відкрили рахунок уже на 6-й хвилині зустрічі — Фелікс Нмеча отримав передачу від Флоріана Вірца і з лівого кута штрафного майдачника обвідним ударом вразив дальній кут.

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

На 21-й хвилині команда Кюрасао, для якої це був дебютний матч на чемпіонатах світу з футболу, неочікувано відігралася — Лівано Комененсія забив перший в історії своєї збірної гол на Мундіалях, вразивши ворота Мануеля Ноєра.

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

Цікаво, що для Ноєра це вже п'ятий у кар'єрі ЧС: 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. У віці 40 років і 79 днів він став найстаршим гравцем в історії німецької збірної на великих турнірах.

На 38-й хвилині Бундестім знову вийшла вперед — Ніко Шлоттербек головою замкнув подачу Натаніеля Брауна з правого флангу.

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

Перед свистком на перерву німці забили третій гол — Кай Гаверц на 45+5-й хвилині реалізував пенальті, який було призначено за фол Рішедлі Базура проти Нмечі у власному карному майданчику.

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

На старті другого тайму Німеччина зробила рахунок розгромним — на 47-й хвилині Джамал Мусіала після пасу Йозуа Кімміха з гострого кута пробив під дальню стійку.

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

На 68-й хвилині німці уп'яте вразили ворота суперника — Натаніель Браун отримав скидання п'ятою від Деніза Ундава та з кількох метрів відправив м'яч у правий нижній кут.

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

На 78-й хвилині Деніз Ундав оформив шостий гол Німеччини в цьому матчі, розстрілявши вже порожні ворота.

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

На 88-й хвилині німці забили сьомий гол у ворота Кюрасао — Кай Гаверц оформив дубль, установивши остаточний рахунок гри.

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

Німеччина — Кюрасао / © Associated Press

  • В іншому матчі стартового туру групи E зустрінуться збірні Кот-д'Івуару та Еквадору. Цей поєдинок відбудеться у понеділок, 15 червня, о 02:00 за київським часом.

  • У другому турі Німеччина 20 червня зіграє з Кот-д'Івуаром, а Кюрасао 21 червня протистоятиме Еквадору.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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