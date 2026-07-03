- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 276
- Час на прочитання
- 1 хв
Збірна Німеччини звільнила тренера після провалу на ЧС-2026
Юліан Нагельсманн залишив посаду керманича Бундестім.
Збірна Німеччини звільнила Юліана Нагельсманна з посади головного тренера після сенсаційного вильоту від Парагваю в 1/16 фіналу чемпіонату світу‑2026.
Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Він також зазначає, що наступником 38-річного фахівця на чолі Бундестім повинен стати Юрген Клопп, який раніше висловив готовність прийняти національну команду.
Нагельсманн очолив збірну Німеччини у вересні 2023 року. Під його керівництвом команда дійшла до 1/4 фіналу домашнього Євро‑2024, де поступилася Іспанії (1:2 у додатковий час).
На ЧС-2026 збірна Німеччини посіла перше місце у групі E, розгромивши Кюрасао (7:1), здолавши Кот-д'Івуар (2:1) та сенсаційно програвши Еквадору (1:2).
В 1/16 фіналу німці у серії пенальті поступилися Парагваю (3:4) після нічиєї 1:1 в основний і додатковий час.
Раніше повідомлялося, що Нагельсманн відмовився йти у відставку після вильоту збірної Німеччини з ЧС-2026.
Також ми розповідали, що легендарний футболіст розніс збірну Німеччини після вильоту на старті плейоф ЧС-2026.