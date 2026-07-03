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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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276
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Збірна Німеччини звільнила тренера після провалу на ЧС-2026

Юліан Нагельсманн залишив посаду керманича Бундестім.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Юліан Нагельсманн

Юліан Нагельсманн / © Associated Press

Збірна Німеччини звільнила Юліана Нагельсманна з посади головного тренера після сенсаційного вильоту від Парагваю в 1/16 фіналу чемпіонату світу‑2026.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Він також зазначає, що наступником 38-річного фахівця на чолі Бундестім повинен стати Юрген Клопп, який раніше висловив готовність прийняти національну команду.

Нагельсманн очолив збірну Німеччини у вересні 2023 року. Під його керівництвом команда дійшла до 1/4 фіналу домашнього Євро‑2024, де поступилася Іспанії (1:2 у додатковий час).

На ЧС-2026 збірна Німеччини посіла перше місце у групі E, розгромивши Кюрасао (7:1), здолавши Кот-д'Івуар (2:1) та сенсаційно програвши Еквадору (1:2).

В 1/16 фіналу німці у серії пенальті поступилися Парагваю (3:4) після нічиєї 1:1 в основний і додатковий час.

Раніше повідомлялося, що Нагельсманн відмовився йти у відставку після вильоту збірної Німеччини з ЧС-2026.

Також ми розповідали, що легендарний футболіст розніс збірну Німеччини після вильоту на старті плейоф ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
276
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