ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
2 хв

Збірна Норвегії побила рекорд зимових Олімпійських ігор за кількістю золотих медалей

У норвезьких спортсменів уже 17 нагород найвищого ґатунку на Олімпіаді-2026.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Йоганнес Клебо

Йоганнес Клебо / © Associated Press

Збірна Норвегії встановила абсолютний рекорд зимових Олімпійських ігор за кількістю виграних золотих медалей.

У п'ятницю, 20 лютого, норвезький біатлоніст Йоганнес Дале-Шевдаль переміг у масстарті, виборовши для своєї збірної 17-ту нагороду найвищого ґатунку на Олімпіаді-2026.

Завдяки цьому результату збірна Норвегії перевершила своє досягнення Олімпійських ігор-2022, коли здобула 16 золотих медалей.

На ОІ-2026 норвежці завойовували нагороди у семи видах спорту, а найуспішнішим за кількістю нагород став біатлон, в якому вони вибороли одразу 11 нагород (три — золоті).

Найуспішнішим спортсменом норвезької збірної на Олімпіаді-2026 є лижник Йоганнес Клебо, в активі якого п'ять золотих медалей.

18 лютого Клебо оновив рекорд за кількістю золотих медалей в історії зимових Ігор, ставши десятиразовим олімпійським чемпіоном.

Норвежці із 17 золотими нагородами надупевнено лідирують у медальному заліку ОІ-2026. Найближчі переслідувачі, команди США та Італії, мають по 9 нагород найвищого ґатунку.

До слова, на минулій зимовій Олімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, перемогу в медальному заліку також здобула Норвегія. Тоді другою стала Німеччина, а третє місце посів Китай.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород на цих Іграх.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie