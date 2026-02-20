Збірна Норвегії побила рекорд зимових Олімпійських ігор за кількістю золотих медалей

Йоганнес Клебо / © Associated Press

Збірна Норвегії встановила абсолютний рекорд зимових Олімпійських ігор за кількістю виграних золотих медалей.

У п'ятницю, 20 лютого, норвезький біатлоніст Йоганнес Дале-Шевдаль переміг у масстарті, виборовши для своєї збірної 17-ту нагороду найвищого ґатунку на Олімпіаді-2026.

Завдяки цьому результату збірна Норвегії перевершила своє досягнення Олімпійських ігор-2022, коли здобула 16 золотих медалей.

На ОІ-2026 норвежці завойовували нагороди у семи видах спорту, а найуспішнішим за кількістю нагород став біатлон, в якому вони вибороли одразу 11 нагород (три — золоті).

Найуспішнішим спортсменом норвезької збірної на Олімпіаді-2026 є лижник Йоганнес Клебо, в активі якого п'ять золотих медалей.

18 лютого Клебо оновив рекорд за кількістю золотих медалей в історії зимових Ігор, ставши десятиразовим олімпійським чемпіоном.

Норвежці із 17 золотими нагородами надупевнено лідирують у медальному заліку ОІ-2026. Найближчі переслідувачі, команди США та Італії, мають по 9 нагород найвищого ґатунку.

До слова, на минулій зимовій Олімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, перемогу в медальному заліку також здобула Норвегія. Тоді другою стала Німеччина, а третє місце посів Китай.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород на цих Іграх.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.