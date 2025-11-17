Збірна Норвегії вдруге розгромила Італію та вийшла на ЧС-2026

Збірна Норвегії / © Associated Press

Збірна Норвегії на виїзді розгромила Італію в матчі заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершився з рахунком 1:4 .

На 11-й хвилині зустрічі "Скуадра Адзурра" відкрила рахунок – відзначився Франческо Піо Еспозіто.

Але в другому таймі норвежці здійснили камбек і в підсумку здобули розгромну перемогу. Дубль оформив Ерлінг Голанд. Ще по одному м'ячу забили Антоніо Нуса і Йорген Странд Ларсен.

Огляд матчу Італія – Норвегія

Варто зазначити, що Норвегія розбила Італію вже вдруге в нинішній кваліфікації на континентальну першість. У домашньому поєдинку, який відбувся 6 червня в Осло, норвежці розгромили італійців з рахунком 3:0.

Італії потрібно було перемагати Норвегію з різницею в дев'ять м'ячів, щоб виграти групу і напряму вийти на ЧС-2026. Тож саме норвежці (24 очки) з першого місця кваліфікувалися на Мундіаль, а підопічні Дженнаро Гаттузо стали другими і навесні зіграють у плейоф відбору.

Турнірна таблиця групи I відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Збірна Норвегії зіграє на чемпіонаті світу з футболу вчетверте в історії та вперше від 1998 року.

Норвегія – п'ята європейська збірна, яка відібралася на ЧС-2026. Раніше це зробили Англія, Франція, Хорватія та Португалія.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що збірна України вирвала перемогу над Ісландією та вийшла до плейоф відбору на ЧС-2026.