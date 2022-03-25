Збірна Польщі дізналася про суперника у фіналі плейоф кваліфікації на ЧС-2022

Швеція у додатковий час здолала Чехію.

Збірна Швеції обіграла команду Чехії (1 :0 ) в півфіналі плейоф європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Єдиний гол протистояння забив Робін Квайсон на 110-й хвилині.

У фіналі плейоф кваліфікації ЧС-2022 шведи зустрінуться зі збірною Польщі, яка одразу потрапила до фіналу. Збірну Росії, яка мала зустрітися з поляками у півфіналі, відсторонили від участі у турнірі через вторгнення РФ до України.

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