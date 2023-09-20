Збірна Польщі оголосила ім'я нового головного тренера

Збірна Польщі з футболу офіційно отримала нового головного тренера. Ним став 50-річний польський фахівець Міхал Пробеж.

Про це Польський футбольний союз повідомив на своєму офіційному сайті.

На посаді керманича "Кадри" Пробеж замінив португальця Фернанду Сантуша, якого було звільнено через незадовільні результати команди у відборі на Євро-2024.

Після п'яти зіграних матчів поляки з 6 очками посідають лише четверте місце у групі з Албанією (10 балів), Чехією (8), Молдовою (8) та Фарерами (1).

Сантуш очолював збірну Польщі від січня 2023 року. Під його керівництвом поляки тричі програли у кваліфікації на чемпіонат Європи: Чехії (1:3), Молдові (2:3) та Албанії (0:2).

До недавнього часу Пробеж очолював молодіжну збірну Польщі (U-21). Він також працював з "Краковією" та "Ягеллонією", з якими вигравав Кубок та Суперкубок Польщі.

Наступний матч в рамках відбору на Євро-2024 поляки зіграють 12 жовтня на виїзді з Фарерськими островами.

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

Читайте також:

Збірна України визначилася з місцем проведення наступного матчу у відборі на Євро-2024

Збірна України у відборі на Євро-2024: як вийти до плейоф, якщо не вдасться обійти Англію чи Італію

Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці