Збірна Польщі в серії пенальті обіграла Уельс і стала останнім учасником Євро-2024 (відео)

На континентальній першості поляки зустрінуться в групі з Нідерландами, Австрією та Францією.

Збірна Польщі перемогла команду Уельсу в фінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024. Основний і додатковий час поєдинку в Кардіффі завершився з рахунком 0:0 , а в серії пенальті точнішими були польські футболісти.

Упродовж всього матчу обидві збірні не створили великої кількості гольових моментів. Поляки били по воротах частіше – 13 проти 11, але за ударами у площину переважали валлійці – 3:0. За очікуваними голами (xG) команда Уельсу перевершила "Кадру" – 0,85 на 0,41.

У серії пенальті господарі не реалізували останній п'ятий удар – помилився Деніел Джеймс, тоді як поляки реалізували усі свої п'ять спроб.

Огляд матчу Уельс – Польща

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що в півфіналі плейоф Польща розгромила Естонію (5:1), а Уельс розбив Фінляндію (4:1).

На Євро-2024 збірна Польщі позмагається у групі D з Нідерландами, Австрією та Францією.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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