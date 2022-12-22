Збірна Польщі звільнила головного тренера після ЧС-2022 – на посаду сватають Шевченка

Польська футбольна асоціація припинила співпрацю з головним тренером Чеславом Міхневичем.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

52-річний керманич залишить свою посаду після завершення календарного року.

Відомо, що очільник асоціації Цезари Кулеша особисто зацікавлений в тому, щоб команду очолив український фахівець Андрій Шевченко. З українцем намагалися домовитися ще в січні 2022 року, коли він тренував "Дженоа", але тоді зробити цього не вдалося.

Міхневич очолив збірну Польщі у січні цього року. Під його керівництвом поляки вийшли до 1/8 фіналу ЧС-2022, де поступилися Франції (1:3).

Загалом під керівництвом Міхневича національна збірна Польщі зіграла 13 матчів, у яких 5 разів перемогла, тричі зіграла внічию та 5 разів програла.

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