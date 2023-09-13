Збірна Польщі звільнила головного тренера за провал у кваліфікації на Євро-2024

Португальського фахівця Фернанду Сантуша звільнено з посади головного тренера збірної Польщі.

Про це Польський футбольний союз оголосив на своєму офіційному сайті.

Причиною відставки Сантуша стали незадовільні результати команди у відборі на Євро-2024. Після п'яти зіграних матчів поляки з 6 очками посідають лише четверте місце у групі з Албанією (10 балів), Чехією (8), Молдовою (8) та Фарерами (1).

В останньому поєдинку під керівництвом Сантуша польська збірна програли Албанії (0:2). Ця поразка стала для "Кадри" вже третьою у поточному відборі. Раніше поляки поступилися Чехії (1:3) та Молдові (2:3).

Сантуш очолив збірну Польщі в січні 2023 року. До цього він працював з командою Португалії, яку приводив до перемог на Євро-2016 та в Лізі націй-2018/19.

Контракт 68-річного португальського спеціаліста з польською збірною був розрахований до 2026-го. Ім'я нового головного тренера "Кадри" буде оголошено пізніше.

Наступний матч в рамках відбору на Євро-2024 поляки зіграють 12 жовтня на виїзді з Фарерськими островами.

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

Читайте також:

Збірна України у відборі на Євро-2024: як вийти до плейоф, якщо не вдасться обійти Англію чи Італію

Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці

Гол Ярмоленка не врятував: збірна України програла Італії в матчі відбору на Євро-2024 (відео)