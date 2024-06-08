Збірна Португалії без Роналду програла Хорватії у товариському матчі перед Євро-2024

Збірна Португалії вдома поступилася Хорватії у товариському матчі в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024. Поєдинок завершився поразкою господарів з рахунком 1:2 .

Підопічні Златко Даліча вийшли вперед вже у дебюті зустрічі – на 8-й хвилині пенальті реалізував Лука Модріч.

На старті другого тайму португальці відігралися – на 48-й хвилині Діогу Жота замкнув простріл Нельсона Семеду.

Проте хорвати невдовзі знову повели в рахунку – на 56-й хвилині Маріо Пашаліч потужним ударом влучив у поперечину, після чого Анте Будімір вдало зіграв на добиванні.

Уникнути поразки господарі не зуміли. Зазначимо, що головна зірка португальців Кріштіану Роналду весь матч провів на лавці для запасних.

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Збірна Португалії зіграє ще один спаринг перед стартом Євро-2024: команда Роберто Мартінеса 11 червня прийме Ірландію. На континентальній першості португальці змагатимуться у групи F з Чехією, Туреччиною та Грузією.

Хорвати провели останній контрольний матч перед чемпіонатом Європи. На Євро-2024 "картаті" зіграють у квартеті B проти Іспанії, Албанії та Італії.

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Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться від 14 червня до 14 липня в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що букмекери назвали фаворитів Євро-2024.

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