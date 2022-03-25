Збірна Португалії у непростому матчі пробилася до фіналу плейоф ЧС-2022

Роналду і Ко не пустили Туреччину до наступного етапу.
Збірна Португалії обіграла команду Туреччини (3:1) в півфіналі плейоф європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.
Рахунок матчу відкрив на 15-й хвилині Отавіо. За кілька хвилин до кінця тайму Діогу Жоту подвоїв перевагу португальців.
Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати. Однак у середині другого тайму Туреччина несподівано повернулась у гру. На 65-й Бурак Їлмаз скоротив відтавання.
На 69-й хвилині бомбардир міг заробити 11-метровий, коли у боротьбі з Данілу Перрейрою, але турок занадто підмалював цей епізод. Пенальті не призначили.
Крапку у протистоянні поставив Матеус Нунес, який забив у додатковий час.
У фіналі плейоф кваліфікації ЧС-2022 португальці зустрінуться з Північною Македонією, яка несподівано перемогла збірну Італії - 1:0.