Збірна Португалії з голом Роналду обіграла Польщу в Лізі націй (відео)

Португальці лідирують у своїй групі, продовжуючи йти без очкових втрат.

Збірна Португалії на виїзді перемогла Польщу в матчі 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок у Варшаві завершився з рахунком 1:3 .

Гості відкрили рахунок у середині першого тайму – Бернарду Сілва відзначився на 26-й хвилині після передачі Бруну Фернандеша.

На 37-й хвилині португальці збільшили свою перевагу в рахунку – Кріштіану Роналду вдало зіграв на добиванні після того, як Рафаел Леау влучив у стійку.

У другому таймі поляки скоротили відставання – на 78-й хвилині забив Пйотр Зелінський.

Проте уникнути поразки господарям не вдалося. На 88-й хвилині польський захисник Ян Беднарек зрізав м'яч у власні ворота, що остаточно зняло питання щодо переможця зустрічі.

Огляд матчу Польща – Португалія

Додамо, що в іншому поєдинку третього туру цього квартету Хорватія вдома обіграла Шотландію (2:1).

Португалія виграла всі три матчі у групі 1 Дивізіону А Ліги націй та з 9 очками одноосібно лідирує. Друге місце посідає Хорватія (6 балів), третьою йде Польща (3 пункти), Шотландія (0) – остання.

У наступному четвертому турі Ліги націй португальці на виїзді зіграють проти Шотландії, а Польща прийме Хорватію. Обидва матчі відбудуться 15 жовтня.

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