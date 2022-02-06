Збірна Португалії здійснила суперкамбек проти Росії та виграла "золото" Чемпіонату Європи з футзалу

Збірна Португалії здійснила суперкамбек проти Росії та виграла "золото" Чемпіонату Європи з футзалу

Португальці поступалися з різницею у два м'ячі, але вирвали трофей з рук у росіян.

Збірна Португалії обіграла команду Росії в фіналі Чемпіонаті Європи-2022 з футзалу та завоювала золоті нагороди континентальної першості. Поєдинок в Амстердамі завершився з рахунком 4:2 .

На 10-й хвилині росіян вивів уперед Антон Соколов, а вже через три хвилини перевагу команди країни-агресора подвоїв Андрій Афанасьєв.

Перед перервою португальці скоротили відставання - точний удар завдав Томаш Пасу. А в другому таймі збірна Португалії зуміла спочатку зрівняти рахунок, а потім і вирватися вперед - дубль оформив Андре Коелью. А за секунду до кінця матчу жирну крапку поставив Пані Варела - 4:2.

Таким чином, португальці захистили звання чемпіонів Європи з футзалу. Зазначимо, що в півфіналі з іспанцями збірна Португалії також "горіла" з різницею у два м'ячі, але зробила ефектний камбек.

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У півфіналі Євро-2022 українська збірна зазнала поразки від команди Росії з рахунком 2:3, а в поєдинку за "бронзу" підопічні Олександра Косенка поступилися Іспанії з рахунком 1:4.

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