Збірна Португалії без Роналду феєрично рознесла Вірменію та вийшла на ЧС-2026

Збірна Португалії / © Associated Press

Збірна Португалії розтрощила команду Вірменії в матчі заключного туру групи F кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Драгау" в місті Порту завершився з рахунком 9:1.

Хет-триками відзначилися Бруну Фернандеш та Жоау Невеш. Ще по голу забили Ренату Вейга, Гонсалу Рамуш і Фрасішку Консейсау.

Вірмени відповіли лише одним результативними ударом Едуарда Сперцяна.

Зазначимо, що лідер португальців Кріштіану Роналду пропускав цей матч через дискваліфікацію – 40-річний форвард отримав червону карточку в попередньому поєдинку з Ірландією (0:2).

Огляд матчу Португалія – Вірменія

Після цієї перемоги Португалія (13 очок) посіла перше місце у групі F і здобула пряму путівку на Мундіаль.

Португалія – четверта європейська збірна, яка відібралася на ЧС-2026. Раніше це зробили Англія, Франція та Хорватія.

У паралельному матчі Угорщина та Ірландія в Будапешті визначали володаря другої сходинки, яка дозволяє потрапити до плейоф кваліфікації. Ірландцям необхідна була лише перемога і вони досягнули бажаного – угорці вели в рахунку 1:0 та 2:1, але в підсумку програли 2:3.

Героєм зустрічі став ірландський нападник Трой Перротт, який оформив хет-трик, причому переможний гол забив на 90+6-й хвилині.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.