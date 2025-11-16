ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
561
Час на прочитання
1 хв

Збірна Португалії без Роналду феєрично рознесла Вірменію та вийшла на ЧС-2026

Підопічні Роберто Мартінеса відвантажили дев'ять м'ячів у ворота суперника.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна Португалії

Збірна Португалії / © Associated Press

Збірна Португалії розтрощила команду Вірменії в матчі заключного туру групи F кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Драгау" в місті Порту завершився з рахунком 9:1.

Хет-триками відзначилися Бруну Фернандеш та Жоау Невеш. Ще по голу забили Ренату Вейга, Гонсалу Рамуш і Фрасішку Консейсау.

Вірмени відповіли лише одним результативними ударом Едуарда Сперцяна.

Зазначимо, що лідер португальців Кріштіану Роналду пропускав цей матч через дискваліфікацію – 40-річний форвард отримав червону карточку в попередньому поєдинку з Ірландією (0:2).

Огляд матчу Португалія – Вірменія

Після цієї перемоги Португалія (13 очок) посіла перше місце у групі F і здобула пряму путівку на Мундіаль.

Португалія – четверта європейська збірна, яка відібралася на ЧС-2026. Раніше це зробили Англія, Франція та Хорватія.

У паралельному матчі Угорщина та Ірландія в Будапешті визначали володаря другої сходинки, яка дозволяє потрапити до плейоф кваліфікації. Ірландцям необхідна була лише перемога і вони досягнули бажаного – угорці вели в рахунку 1:0 та 2:1, але в підсумку програли 2:3.

Героєм зустрічі став ірландський нападник Трой Перротт, який оформив хет-трик, причому переможний гол забив на 90+6-й хвилині.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
561
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie