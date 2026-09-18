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Збірна Португалії оголосила склад на матчі Ліги націй — чи викликали Роналду
До списку з 25 гравців потрапив і 41-річний Кріштіану Роналду.
Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш визначився з футболістами, які були викликані до національної команди на матчі Ліги націй у вересні та жовтні.
Про це повідомляється на офіційному сайті португальської федерації футболу.
До списку з 25 гравців потрапив і 41-річний легендарний форвард Кріштіану Роналду, який зараз виступає за саудівський "Аль-Наср".
Таким чином, Кріштіану матиме змогу допомогти своїй збірній у чотирьох найближчих поєдинках Ліги націй — проти Уельсу (24 вересня), Норвегії (27 вересня), Данії (1 жовтня) та другій грі з норвежцями (4 жовтня).
Цього сезону Роналду провів сім матчів за "Аль-Наср", у яких забив три голи.
Зазначимо, що збірна Португалії є чинним переможцем Ліги націй. У фіналі попереднього розіграшу турніру португальці в серії пенальті здолали Іспанію.
Нагадаємо, Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 233 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.
Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.
На чемпіонаті світу-2026 він провів п'ять матчів, у яких забив три голи. Португальська збірна залишила турнір на стадії 1/8 фіналу після поразки від майбутнього чемпіона — Іспанії (0:1).
Після поразки від іспанців Роналду не стримав сліз та оголосив, що провів останній матч за збірну Португалії на Мундіалях.
Раніше повідомлялося, що новий тренер збірної Португалії визначився з майбутнім Роналду в команді.