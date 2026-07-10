ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Збірна Португалії отримала нового головного тренера

Жорже Жезуш став новим головним тренером збірної Португалії з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Жорже Жезуш

Жорже Жезуш / © Associated Press

Збірна Португалії оголосила про призначення Жорже Жезуша на посаду головного тренера.

Про це повідомляється на офіційних сторінках португальської збірної в соцмережах.

Деталі співпраці 71-річного португальського фахівця з національною командю не розголошуються.

Біля керма збірної Португалії він замінив іспанця Роберто Мартінеса, який подав у відставку після після поразки від Іспанії (0:1) в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Попереднім місцем роботи Жезуша був "Аль-Наср", за який виступає легендарний форвард португальської збірної Кріштіану Роналду. Минулого сезону Жезуш допоміг Роналду вперше виграти чемпіонат Саудівської Аравії.

До цього Жезуш тренував саудівський "Аль-Хілаль", турецький "Фенербахче", португальську "Бенфіку", бразильський "Фламенго", португальські "Спортинг" та "Брагу".

Раніше повідомлялося, що Роналду не стримав сліз після драматичної поразки від Іспанії та вильоту з ЧС-2026.

Також ми розповідали, що Роналду повторив антирекорд чемпіонатів світу за кількістю поразок.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie