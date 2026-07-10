Збірна Португалії отримала нового головного тренера

Жорже Жезуш / © Associated Press

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Збірна Португалії оголосила про призначення Жорже Жезуша на посаду головного тренера.

Про це повідомляється на офіційних сторінках португальської збірної в соцмережах.

Деталі співпраці 71-річного португальського фахівця з національною командю не розголошуються.

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Біля керма збірної Португалії він замінив іспанця Роберто Мартінеса, який подав у відставку після після поразки від Іспанії (0:1) в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Попереднім місцем роботи Жезуша був "Аль-Наср", за який виступає легендарний форвард португальської збірної Кріштіану Роналду. Минулого сезону Жезуш допоміг Роналду вперше виграти чемпіонат Саудівської Аравії.

До цього Жезуш тренував саудівський "Аль-Хілаль", турецький "Фенербахче", португальську "Бенфіку", бразильський "Фламенго", португальські "Спортинг" та "Брагу".

Раніше повідомлялося, що Роналду не стримав сліз після драматичної поразки від Іспанії та вильоту з ЧС-2026.

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Також ми розповідали, що Роналду повторив антирекорд чемпіонатів світу за кількістю поразок.

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