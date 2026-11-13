Збірна Португалії проведе церемонію вшанування Роналду перед наступним матчем Ліги націй

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Реклама

Збірна Португалії перед домашнім матчем 5-го туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Данії проведе церемонію вшанування легендарного форварда Кріштіану Роналду, який 5 листопада оголосив про завершення кар'єри у національній команді.

За інформацією видання A Bola, вся португальська команда вийде на поле у футболках із сьомим номером, який належав Роналду, віддавши шану легендарному бомбардиру.

Реклама

Рішення ухвалили під час зустрічі президента Федерації футболу Португалії Педру Проенси, головного тренера Жорже Жезуша та капітанів команди — Бернарду Сілви, Рубена Діаша й Бруну Фернандеша.

Реклама

Крім того, п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" отримає особливу історичну нагороду на стадіоні безпосередньо перед початком матчу.

Також на 7-й хвилині поєдинку гру планують призупинити, аби команди та уболівальники стоячи гучними оплесками вшанували Роналду.

Матч Португалія — Данія відбудеться у суботу, 14 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, Роналду завершив кар'єру в збірній після гучного скандалу, який спалахнув під час минулої міжнародної паузи. Форвард самовільно залишив розташування національної команди після того, як залишився на лавці для запасних в матчі Ліги націй проти Норвегії.

Реклама

Роналду образився на головного тренера португальців Жорже Жезуша, який не випустив його на поле, попри те, що відправив розминатися. Перед матчем з норвежцями 72-річний фахівець заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, однак потім змінив своє рішення.

Згодом відбулася зустріч Роналду з тренером та президентом Португальської федерації футболу. За її результатами керманич мав на пресконференції пролити світло на цю ситуацію, зачитавши 8 пунктів, складених Кріштіану, але не дотримав слова.

Роналду розізлився на Жезуша і залишив розташування збірної. Згодом Кріштіану опублікував заяву, в якій розповів свою версію конфлікту.

10 жовтня Португальська федерація футболу тимчасово відсторонила Роналду від збірної Португалії до остаточного рішення у дисциплінарній справі, яку було відкрито проти нього.

Реклама

19 жовтня Роналду офіційно покарали за самовільне залишення табору збірної — форварда дискваліфікували на 30 днів та оштрафували на 255 євро.

Фактично "бан" не зачепив жодного матчу збірної Португалії й Роналду мав можливість зіграти в заключних турах групового етапу Ліги націй проти Данії (14 листопада) та Уельсу (17 листопада). Однак Кріштіану вирішив назавжди попрощатися з національною командою.

41-річний Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

Раніше повідомлялося, що син Роналду отримав дебютний виклик до збірної Португалії U-17.

Новини партнерів