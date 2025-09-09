Збірна Португалії з голом Роналду здолала Угорщину в матчі відбору на ЧС-2026

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Збірна Португалії на виїзді перемогла команду Угорщини у своєму другому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на "Пушкаш Арені" у Будапешті завершився з рахунком 2:3 .

На 21-й хвилині зустрічі угорців вивів уперед Барнабаш Варга. На 36-й хвилині гості відігралися зусиллями Бернарду Сілви.

На 58-й хвилині португальців вивів уперед легендарний Кріштіану Роналду, реалізувавши пенальті. Для 40-річного Кріштіану це 141-й м'яч за збірну та 943-й у кар'єрі.

На 84-й хвилині Варга оформив дубль, зрівнявши рахунок. Але португальці все ж вирвали перемогу завдяки голу Жоау Канселу на 86-й хвилині.

Огляд матчу Угорщина – Португалія

В іншому матчі другого туру групи F збірна Вірменії вдома перемогла Ірландію з рахунком 2:1.

Після двох стартових турів Португалія з 6 очками лідирує в цьому квартеті. Вірменія (3 бали) йде другою. Замикають групу Угорщина та Ірландія, які мають по одному заліковому пункту.

У наступному турі відбору на ЧС-2026 португальці приймуть ірландців, а угорці вдома позмагаються з вірменами. Обидва матчі відбудуться 11 жовтня.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.