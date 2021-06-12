Збірна Росії зганьбилася в матчі з бельгійцями на Чемпіонаті Європи з футболу

Бельгійці забили три голи у ворота Росії.

Збірна Бельгії перемогла команду Росії в матчі першого туру групи В на Євро-2020. Поєдинок у в Санкт-Петербурзі завершився перемогою бельгійців 3:0.

Ще в першому таймі "дияволи" двічі вразили ворота Антона Шуніна. На 10-й хвилині ударом низом рахунок відкрив Ромелу Лукаку, а на 34-й хвилині Томас Меньє закріпив перевагу бельгійської команди, зігравши на добиванні.

Associated Press

Associated Press

Наприкінці зустрічі підопічні Роберто Мартінеса забили третій гол у ворота росіян, які абсолютного нічого не змогли протиставити своєму супернику. На 88-й хвилині Меньє асистував Лукаку і форвард "Інтера" оформив дубль.

Associated Press

Associated Press

Бельгія та Росія виступають у групі B, де їхніми суперниками також є Фінляндія і Данія. Раніше фіни сенсаційно перемогли данців у матчі, який було призупинено через моторошний інцидент з Крістіаном Еріксеном .

данців у матчі, який було призупинено через . До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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