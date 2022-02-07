Збірна Сенегалу здолала Єгипет та вперше в історії виграла Кубок Африки: відео

Долю зустрічі вирішила серія пенальті.

Став відомий переможець Кубка африканських націй-2021 .

Так, у фіналі змагань збірна Сенегалу здолала Єгипет та вперше у своїй історії підняла над головою трофей цього турніру.

Зазначимо, що основний та додатковий час завершився безгольовою нічиєю з рахунком 0:0. Найкращу можливість відзначитися з гри втратив форвард сенегальської команди - Садіо Мане. Зірковий нападник уже на сьомій хвилині протистояння не реалізував пенальті.

Щодо серії одинадцятиметрових ударів, то тут точнішими були гравці збірної Сенегалу. На їхні чотири реалізованих спроби з п'яти, Єгипет відповів лише двома з чотирьох пострілів "з позначки". Цікаво, що вже в серії пенальті Мане був точний.

Як наслідок, 4:2 за пенальті на користь Сенегалу і вони нарешті тріумфували на КАН. Раніше вони двічі поступалися у фіналі. Єгипет ставав чемпіоном Кубка Африки рекордні сім разів.

До вашої уваги відеоогляд цієї гри.

Найкращим гравцем турніру став Мане. Він взяв участь у всіх семи матчах команди на турнірі, забив три голи та віддав дві результативні передачі. Найкращим воротарем Кубка африканських націй визнано ще одного представника збірної Сенегалу — Едуара Менді. Найкращим бомбардиром турніру став форвард збірної Камеруна Венсан Абубакар, на рахунку якого вісім голів.

Додамо, що цей турнір мав відбутися 2021 року, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 2022 рік, проте назва КАН-2021 збереглася. Це 33-й в історії розіграш Кубка африканських націй. Наступний розіграш турніру відбудеться 2023 року в Кот-д’Івуарі.

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