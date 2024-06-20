Збірна Сербії пригрозила знятися з Євро-2024: що стало причиною

Збірна Сербії погрожує знятися з Євро-2024, якщо УЄФА не покарає Хорватію та Албанію за образливі вигуки їхніх вболівальників під час очного матчу другого туру групового етапу.

Про це розповів генеральний секретар національної федерації Йован Сурбатович.

Під час гри, яка відбулася 19 червня на "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі, хорватські та албанські фанати нібито кричали "Вбивай, вбивай, вбивай сербів".

"Те, що сталося, є скандалом. Ми будемо просити УЄФА про санкції, навіть ціною відмови від продовження змагань. Ми проситимемо УЄФА покарати федерації обох команд. Ми не хочемо брати участь в цьому, але якщо УЄФА їх не покарає, ми подумаємо, як бути далі.

Нас карали за випадки, коли наші вболівальники поводилися набагато краще. Одного фаната оштрафували за расистські образи, і ми не хочемо, щоб це приписували іншим. Ми, серби, джентльмени, у нас відкрите серце, тому я закликаю вболівальників залишатися джентльменами", – наводить слова Сурбатовича видання Daily Mail.

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Збірна Албанії на останніх хвилинах вирвала нічию проти Хорватії (2:2). В іншому матчі другого туру квартету B поміряються силами Іспанія та Італія (20 червня, початок – о 22:00 за київським часом).

Команда Сербії 20 червня зіграє зі Словенією (початок – о 16:00 за київським часом). В іншому матчі другого туру квартету C визначатимуть сильнішого Данія та Англія (20 червня, початок – о 19:00 за київським часом).

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До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше повідомлялося, що збірна Німеччини обіграла Угорщину (2:0) та першою з усіх учасників турніру оформила вихід до плейоф Євро-2024.

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