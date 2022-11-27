Збірна Сербії спричинила політичний скандал на ЧС-2022 через прапор у роздягальні, ФІФА почала розслідування

У роздягальні серби вивісили прапор з Косовом у складі своєї країни.

Збірна Сербії з футболу опинилися в епіцентрі гучного скандалу через те, що перед матчем 1-го туру чемпіонату світу-2022 проти Бразилії у роздягальні національної команди висів прапор, на якому територія Сербії включає Косово.

Територія чужої країни – Косова – на прапорі була зображена в сербських кольорах. Також на ньому був напис: "Капітуляції не буде".

Футбольна федерація Косово вже звернулися до ФІФА з вимогою покарати сербів через цей інцидент, повідомляє APnews.

"Ганебні зображення з роздягальні збірної Сербії. На них зображено ненависницьке, ксенофобне та геноцидальне послання до Косова. Використовується для цього тло футбольного чемпіонату світу. Ми очікуємо конкретних дій з боку ФІФА. Враховуючи той факт, що Косово є повноцінним членом ФІФА та УЄФА", – заявив міністр культури, молоді та спорту Косова Хайрулла Чеку.

Disgraceful images from #Serbia locker room, displaying hateful, xenophobic and genocidal messages towards #Kosova, while exploiting #FIFAWorldCup platform.



We expect concrete actions from @FIFAcom considering that the @FFK_KS is a full FIFA and UEFA member. pic.twitter.com/xwu6i0j7dG — Hajrulla Çeku (@HCeku) November 25, 2022

Своєю чергою, ФІФА взялася розслідувати ситуацію та відкрила провадження проти Федерації футболу Сербії.

Додамо, що Сербія поступилася Бразилії з рахунком 2:0. Наступний поєдинок балканці проведуть 28 листопада проти Камеруну.

Раніше повідомлялося, що сербські фанати скандували кричалку про братання з росіянами перед матчем проти Бразилії на ЧС-2022.

Читайте також:

Знайшов ганебне виправдання: камерунський гравець продовжить грати у бутсах з прапором РФ на ЧС-2022

Ганьба на чемпіонаті світу-2022: уболівальникам покажуть льодове шоу дружини Пєскова

ФІФА відкрила провадження проти Мексики після матчу ЧС-2022: в чому справа