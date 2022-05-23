Збірна Шотландії оголосила склад на матч з Україною в плейоф відбору ЧС-2022

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.
У середу, 1 червня, шотландці зустрінуться зі збірною України в півфінальному поєдинку плейоф відбору на ЧС-2022.
На надважливу зустріч із "синьо-жовтими" керманич збірної Шотландії Стів Кларк викликав до розташування національної команди 28 футболістів.
До списку потрапили захисник "Ліверпуля" Ендрю Робертсон та півзахисник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоміней, а ось оборонець "Арсеналу" Кіран Тірні залишився поза заявкою.
Склад збірної Шотландії на півфінал плейоф відбору ЧС-2022 проти України
Воротарі: Кларк, Гордон, Келлі, Маршал.
Захисники: Купер, Хенлі, Хендрі, Хікі, Маккенна, О'Донелл, Паттерсон, Ральстон, Робертсон, Суттар, Грег Тейлор.
Півзахисники: Армстронг, Фергюсон, Гілмор, Джек, Макгінн, Макгрегор, Мактоміней, Тернбулл.
Нападники: Адамс, Браун, Крісті, Дайкс, Стюарт.
Steve Clarke has named his Scotland squad for our upcoming FIFA World Cup Play-off and UEFA Nations League fixtures. pic.twitter.com/9DnIo8LPPo— Scotland National Team (@ScotlandNT) May 23, 2022
Матч Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом.
Переможець цього протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.
Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.
Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
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