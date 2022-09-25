Збірна Шотландії завдяки пенальті обіграла Ірландію у Лізі націй

У суботу, 24 вересня, відбувся матч п'ятого туру групового етапу Ліги націй сезону-2022/23 між збірними Шотландії та Ірландії.

Збірна Шотландії перемогла Ірландію у матчі п'ятого туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23 - 2:1 .

Ірландці забили першими - на 18-й хвилині відзначився Джон Іган. Гості утримували перевагу до початку другого тайму. На 49-й хвилині Раян Крісті навісив, а Джек Гендрі головою замкнув подачу. М'яч після рикошету від стійки влетів у ворота.

Наприкінці матчу Алан Браун зіграв рукою у власному штрафному та подарував суперникам пенальті, яке реалізував Крісті.

У іншому матчі групи B1 збірна України розгромно перемогла Вірменію (0:5).

Шотландія заробила вже 12 очок та вибила з першого місця Україну в групі В1, яка має 10 балів. Натомість Ірландія перебуває на третій сходинці з 4 очками, а одразу за нею Вірменія з 3-ма.

У наступному турі Шотландія та Україна боротимуться з путівку до еліти Ліги націй.

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