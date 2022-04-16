Збірна Швеції бойкотуватиме матч проти Росії на жіночому Євро-2022, якщо країну-агресорку допустять до турніру

Збірна Швеції бойкотуватиме матч проти Росії на жіночому Євро-2022, якщо країну-агресорку допустять до турніру

Зараз РФС намагається оскаржити відсторонення в Лозанні.

Жіноча збірна Швеції з футболу відиовилася грати з командою Росії на жіночому чемпіонаті Європи-2022, якщо ту допустять до змагань. Континентальна першість запланована на липень 2022 року,

Про це президент Асоціації футболу Швеції й віцепрезидент УЄФА Карл-Ерік Нільссон повідомив у коментарі SVT.

Попри рішення УЄФА відсторонити клуби та збірні країни-агресорки від міжнародних матчів на тлі повномасштабного вторгнення армії РФ до України, Російський футбольний союз подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Розгляд цієї справи ще триває. Тому рішення про дискваліфікацію жіночої збірної РФ з Євро-2022 ще не є остаточним.

Однак президент шведської федерації вже за три місяці до початку турніру оголосив, що жіноча збірна бойкотуватиме матч проти росіянок, якщо їх суд скасує "бан" РФ.

"Зважаючи на нинішню ситуацію, ми не гратимемо проти Росії на чемпіонаті Європи", - заявив Нільссон.

Додамо, що аналогічної позиції дотримувалася й чоловіча збірна Швеції, коли Росію ще не усунули від плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022. У підсумку ФІФА заборонила команді країни-агресорки змагатися за путівку на мундіаль у Катарі.

Раніше повідомлялося, що англійський клуб зіграв матч у синьо-жовтій формі на підтримку України у війні з російськими окупантами.

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