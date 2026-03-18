Збірна Швеції оголосила заявку на матч проти України у плейоф відбору до ЧС-2026

Збірна Швеції з футболу

Збірна Швеції оголосила заявку на плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року, де шведи в півфіналі зіграють проти України.

Головний тренер шведської команди Грем Поттер включив до списку 26 футболістів.

Зазначимо, що до заявки через травми не потрапили форвард "Ліверпуля" Александр Ісак та вінгер "Тоттенгема" Деян Кулушевські.

Заявка збірної Швеції на плейоф відбору ЧС-2026

Воротарі: Мелькер Ельборг ("Сандерленд"), Крістоффер Нордфельдт (АІК), Ноель Тернквіст ("Комо").

Захисники: Габріель Гудмундссон ("Лідс"), Ісак Гін ("Аталанта"), Герман Йоханссон ("Даллас"), Віктор Ліндельоф ("Астон Вілла"), Густаф Лагербільке ("Брага"), Карл Старфельт ("Сельта"), Елліот Струд ("М'єльбю"), Даніель Свенссон ("Боруссія" Дортмунд).

Півзахисники та нападники: Таа Алі ("Мальме"), Ясін Аярі ("Брайтон"), Руні Бардагжі ("Барселона"), Лукас Бергваль ("Тоттенгем"), Ентоні Еланга ("Ньюкасл"), Віктор Дьокереш ("Арсенал"), Єспер Карлстрьом ("Удінезе"), Гуго Ларссон ("Айнтрахт" Франкфурт), Густав Лундгрен (ГАІС), Густаф Нільссон ("Брюгге"), Беньямін Нюгрен ("Селтік"), Ерік Сміт ("Санкт-Паулі"), Маттіас Сванберг ("Вольфсбург"), Бесфорт Зенелі ("Юніон Сент-Жиллуаз"), Вілліот Сведберг ("Сельта").

Матч Україна — Швеція відбудеться 26 березня на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Початок — о 21:45 за київським часом.

Переможець цього поєдинку вийде до фіналу плейоф, де 31 березня побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

