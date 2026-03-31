Збірна Швеції у перестрілці вирвала перемогу над Польщею та вийшла на ЧС-2026

Збірна Швеції з футболу / © Associated Press

Реклама

Збірна Швеції обіграла команду Польщі у фіналі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Поєдинок у Стокгольмі завершився з рахунком 3:2 .

Шведи відкрили рахунок у зустрічі на 19-й хвилині — гол забив Ентоні Еланга.

На 33-й хвилині поляки відігралися завдяки точному удару Ніколи Залевського.

Реклама

На 44-й хвилині підопічні Грема Поттера знову вийшли вперед — відзначився Густаф Лагербільке.

У другому таймі збірна Польщі вдруге за матч зріняла рахунок — на 55-й хвилині забив Кароль Свідерський.

Однак на 88-й хвилині шведи все ж забили переможний м'яч, автором якого став Віктор Дьокереш.

Таким чином, саме збірна Швеції вийшла на ЧС-2026, а поляки не зіграють на прийдешньому Мундіалі.

Реклама

Огляд матчу Швеція — Польща

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що в півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 шведи обіграли збірну України (3:1), а поляки здобули вольову перемогу над Албанією (2:1).

Цікаво, що Польща та Швеція зустрічалися у фіналі плейоф відбору до ЧС-2022. Тоді поляки здолали шведів (2:0) та вийшли на світову першість.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.