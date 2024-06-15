Збірна Швейцарії обіграла Угорщину на старті чемпіонату Європи-2024 (відео)

"Хрестоносці" зрівнялися за очками з командою Німеччини.

Збірна Швейцарії перемогла національну команду Угорщини в матчі першого туру Євро-2024 у групі A. Поєдинок на стадіоні "Рейн Енергі" в Кельні завершився з рахунком 1:3 .

Підопічні Мурата Якіна вийшли вперед уже в дебюті зустрічі – Квадво Дуа на 12-й хвилині скористався чудовою розрізною передачею Мішеля Ебішера та реалізував вихід один на один з голкіпером.

Перед перервою "хрестоносці" подвоїли свою перевагу в рахунку. На 45-й хвилині Ебішер завдав точного удару в дальній кут з-за меж штрафного майданчика.

У другому таймі угорцям вдалося скоротити відставання – на 66-й хвилині Барнабаш Варга забив ударом головою після подачі на дальню стійку, яку виконав Домінік Собослай.

Однак наприкінці гри швейцарці забили втретє та зняли питання про переможця. У компенсований час, на 90+3-й хвилині, відзначився Брель Емболо.

Огляд матчу Угорщина – Швейцарія

Зазначимо, що інший поєдинок стартового туру квартету А відбувся напередодні: збірна Німеччини в матчі-відкритті Євро-2024 розтрощила Шотландію (5:1).

Таким чином, після першого туру Німеччина та Швейцарія лідирують у цій групі, набравши по три очки. Угорщина та Шотландія залишаються без залікових балів.

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У другому турі квартету А Угорщина зіграє з Німеччиною, а Швейцарія зустрінеться з Шотландією. Обидва матчі відбудуться 19 червня.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожної групи, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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