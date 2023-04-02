Збірна Словаччини не викликатиме на ЧС-2023 хокеїстів з чемпіонату Росії

Федерація хокею Словаччини не викликатиме до збірної на чемпіонат світу 2023 року гравців, які не залишили російську Континентальну хокейну лігу (КХЛ) після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про таке рішення повідомив асистент тренера національної команди Петер Фрюгауф.

"Останніми тижнями у нас були довгі дебати з гравцями з КХЛ, які завжди з радістю та гордістю представляли нашу країну. Вони мають достатні показники, щоб боротися за участь у фінальній заявці на чемпіонат світу.

Але під час нашого обговорення ми дійшли одностайної думки, що заради безперешкодної підготовки і повної концентрації нашої команди на турнірі буде краще, якщо ми відмовимося від гравців з КХЛ на майбутньому чемпіонаті світу", – цитує Фрюгауфа Inside the games.

Таким чином, до заявки збірної Словаччини на планетарну першість не потрапили дев'ять хокеїстів, які продовжують грати в країні-агресорці.

Чемпіонат світу з хокею 2023 року відбудеться у фінському Тампере та латвійській Ризі від 12 до 28 травня.

Збірних Росії та Білорусі не буде на ЧС-2023. Внаслідок повномасштабного вторгнення до України командам країн-агресорок було заборонено брати участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF). Також Росія була позбавлена права приймати чемпіонат світу-2023 серед чоловіків у топдивізіоні та молодіжну планетарну першість.

Влітку 2022 року РФ і Білорусь намагалися оскаржити рішення IIHF, однак їхні апеляції було відхилено, а відсторонення від міжнародних змагань залишилося чинним.

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