Збірна США вирішила бойкотувати чемпіонат світу з боксу, до якого допустили росіян і білорусів

Американці не поїдуть на турнір під егідою IBA, яку очолює російський функціонер Умар Кремльов.

Збірна США відмовилася від участі в чоловічому та жіночому чемпіонатах світу з боксу 2023 року через те, що туди під національними прапорами були допущенів спортсмени з Росії та Білорусі.

Про це Федерація боксу США (USA Boxing) повідомила на офіційному сайті.

У заяві організації йдеться, що рішення Міжнародної федерації боксу (IBA) скасувати санкції проти РФ і Білорусі суперечить рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про заборону будь-якої російської символіки на міжнародних змаганнях.

У жовтні минулого року IBA, яку очолює скандальний росіянин Умар Кремльов, допустила спортсменів із РФ та Білорусі до міжнародних турнірів під прапорами своїх країн. Окрім боксерів, до змагань також повернули офіційних осіб країн-агресорок, зокрема суддів.

Крім цього, в USA Boxing зазначили й інші причини, що вплинули на рішення бойкотувати ЧС. Серед них – проблеми з фінансовою прозорістю IBA та залежність від компаній, які перебувають під санкціями.

Також Федерація боксу США згадала про українського тренера з боксу Михайла Кореновського, який у січні цього року загинув внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру.

"Хоча спорт повинен бути політично нейтральним, багато боксерів, тренерів та інших представників боксерської спільноти України було вбито внаслідок російської агресії. Зокрема, тренер Михайло Кореновський, який загинув внаслідок влучення російської ракети в житловий будинок у січні 2023 року. Спортивна інфраструктура України, включно з численними боксерськими залами, була зруйнована російською агресією", – йдеться в заяві.

Чоловічий чемпіонат світу з боксу відбудеться від 1-го до 14 травня в Узбекистані, а жіночий – в Індії від 15-го до 31 березня.

Нагадаємо, наприкінці січня МОК повідомив про готовність розглянути можливість повернення спортсменів з країн-агресорок до міжнародних змагань, зокрема Олімпіади-2024 в Парижі, в нейтральному статусі. Однак остаточне рішення щодо участі росіян і білорусів у майбутніх Олімпійських іграх ще не ухвалене.

Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

Читайте також:

Змінила свою думку: пані мер Парижа висловилася проти участі росіян в Олімпіаді-2024 (відео)

Рада закликала МОК заборонити росіянам та білорусам виступати на Олімпіаді-2024

"Спорт для Путіна – інструмент для обдурювання": футболістка збірної РФ підтримала недопущення росіян до Олімпіади