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"Збірна, ти - просто космос": реакція соцмереж на поразку України від Нідерландів на Євро-2020

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"Збірна, ти - просто космос": реакція соцмереж на поразку України від Нідерландів на Євро-2020

Associated Press

Вболівальники і експерти відреагували на старт "синьо-жовтих" на турнірі.

Збірна України зазнала прикрої поразки (2:3) від національної команди Нідерландів у матчі 1-го туру групи C Євро-2020.

ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж після завершення поєдинку в Амстердамі.

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  • Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є команди Австрії та Північної Македонії.
  • До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.