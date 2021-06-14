"Збірна, ти - просто космос": реакція соцмереж на поразку України від Нідерландів на Євро-2020

Нідерланди — Україна

3 — 2

Так, наша збірна програла.

Альо це Справжня боротьба и наші показали гідну гру.

Відігралі 2 голоти.

І если б не прикрили гол, то матч МАВ бі закономірній результат 2 — 2.

Так что Україна має всі возможности пройти на чемпіонаті далі групового етапу!

Віримо!