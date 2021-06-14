"Збірна, ти - просто космос": реакція соцмереж на поразку України від Нідерландів на Євро-2020

Вболівальники і експерти відреагували на старт "синьо-жовтих" на турнірі.
Збірна України зазнала прикрої поразки (2:3) від національної команди Нідерландів у матчі 1-го туру групи C Євро-2020.
ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж після завершення поєдинку в Амстердамі.
Дякую за матч и Неймовірні емоції, # збірна ! Все Вийди в Наступний матчах # EURO2020 #NEDUKR— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 13, +2021
3: 2 pic.twitter.com/iQwsyEkMfo— Serhii Sternenko (@sternenko) June 13, +2021
Вітаю Нідерланди з перемогою! Все-таки заслужено. Але як же хотілося нічию! Нічого страшного, йдемо вперед. Найважливіші матчі попереду!— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 13, 2 021
За характер НЕ соромно— FootballHub (@FootballHub_Ua) June 13, 2021
Збірна України несмотря на всі проблеми Ледь НЕ шокувала Нідерланди
Детальніше про матч https://t.co/CTbsgzgmyC
Україна-Нідерланди: програли, но гра гідна, український футбольний дух є и буде), хотілося б более лідерства, Успіхів у Наступний матчах, трімаємо кулаки).— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 13, 2021
найкращий матч Євро на данний момент!— хосоковіч (@i_s_k_ra) June 13, 2021
збірна — ти просто космос
НЕ Дивлячись на результат, хлопці велічезні молодці
* я при перегляді голів Ярмоли и Яремчука * #NEDUKR # НідерландіУкраїна pic.twitter.com/17MERukWYL
Нідерланди — Україна— Emmet Brown (@IncredibleEmmet) June 13, 2021
3 — 2
Так, наша збірна програла.
Альо це Справжня боротьба и наші показали гідну гру.
Відігралі 2 голоти.
І если б не прикрили гол, то матч МАВ бі закономірній результат 2 — 2.
Так что Україна має всі возможности пройти на чемпіонаті далі групового етапу!
Віримо!
Програли, но Граля гідно!— Artur (@arthuruank) June 13, 2021
Треба віграваті Австрію и Північну Македонію и все буде добре!
Нідерланди 3 — 2 Україна # УАФ # МіЗбірна # EURO2020 # EURO2020_UAF pic.twitter.com/Jj3VQW2B0U
Дива не став ... Нажаль ...— O &? (@OlegPrykhodko) June 13, 2021
Нідерланди — Україна 3: 2 #NEDUKR # EURO2020# ЄВРО2020
Надобраніч. До Нових перемог
Усе! Вогняний матч, в якому Нідерланди ледь не втратили перемогу. Браво, Україна pic.twitter.com/atnLgt0FUj— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 13, 2 021
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- Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є команди Австрії та Північної Македонії.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.