Збірна України анонсувала проведення товариського матчу перед стартом Євро-2024: хто суперник

У червні на "синьо-жовтих" чекає контрольний поєдинок з Молдовою.

Збірна України з футболу планує провести три товариські матчі перед стартом фінального турніру Євро-2024. Одним із суперників команди Сергія Реброва буде збірна Молдови.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, поєдинок відбудеться 11 червня в Кишиневі на стадіоні "Зімбру". Час початку зустрічі стане відомий згодом.

Дати проведення ще двох контрольних матчів "синьо-жовтих" та імена суперників будуть оприлюднені після підписання відповідних контрактів.

Крім того, УАФ повідомила, що 8 березня у столичному Будинку футболу відбудеться пресконференція за участі головного тренера національної збірної Сергія Реброва, під час якої він оголосить заявку команди на березневий збір перед півфіналом плейоф відбору на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Якщо команда Сергія Реброва переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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