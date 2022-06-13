Збірна України без двох футболістів потренувалася перед матчем з Ірландією в Лізі націй (фото)

Збірна України без двох футболістів потренувалася перед матчем з Ірландією в Лізі націй (фото)

Національна команда України провела офіційне тренування напередодні поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги націй сезону-2022/23 проти Ірландії.

Увечері, 13 червня, "синьо-жовті" тренувалися на міському стадіоні "Відзев Лодзь". Участь у занятті не брали двоє виконавців серед тих, хто зараз перебуває в таборі збірної - Роман Яремчук і Олександр Зубков.

Яремчук у попередньому матчі з Вірменією, який завершився розгромною перемогою українців (3:0), забив ступню, а Зубков пропустив останнє тренування через високу температуру.

Інші гравці української збірної почуваються нормально та готувалися до матчу. Руслан Малиновський, який після гри з вірменами відчув незначне нездужання, повернувся до загальної групи. Продовжують роботу в загальній групі Андрій Ярмоленко, Олександр Сирота та Едуард Соболь, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Фото: УАФ

Збірна провела передігрове тренування в традиційному інтенсивному ключі - розминка, вправи на кмітливість, швидкість реакції, тримання м'яча та ігрові серії.

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Матч Україна - Ірландія відбудеться у вівторок, 14 червня, на стадіоні "ЛКС" у польському місті Лодзь. Стартовий свисток головного арбітр пролунає о 21:45 за київським часом. Онлайн-трансляція цієї зустрічі доступна на нашому сайті.

Збірна України з шістьма очками є одноосібним лідером турнірної таблиці своєї групи в Лізі націй. Ірландія, своєю чергою, має три бали та йде другою. Шотландія та Вірменія також заробили по три очки та наразі посідають третю та четверту позиції відповідно.

В іншому матчі 4-го туру цього квартету Вірменія прийматиме Шотландію. Поєдинок розпочнеться 14 червня о 19:00 за київським часом.

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