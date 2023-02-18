Збірна України без лідерки не увійшла до топ-10: результати жіночої естафети на ЧС з біатлону

Виграли гонку італійки.
У суботу, 18 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2023 року в німецькому Обергофі відбулася жіноча естафета.
Збірну України в ній представляли Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко, Любов Кип'яченкова та Олена Білосюк. Лідерка нашої команди Юлія Джима пропустила гонку через застуду.
У підсумку "синьо-жовті" завершили естафету на 14-му місці. Українки могли опинитися вище, але на останньому вогневому рубежі гонки Білосюк заробила одразу три кола штрафу.
Перемогу здобула команда Італії. Друге місце посіла Німеччина, а замкнула топ-3 Швеція.
Чемпіонат світу з біатлону-2023: результати жіночої естафети
1. Італія (0+2) 1:14:39.7
2. Німеччина (0+6) +24.7
3. Швеція (2+11) +55.7
4. Франція (1+12) +1:31.6
5. Австрія (0+12) +2:08.0
6. Норвегія (4+13) +2:20.9
...
14. Україна (3+8) +7:13.1
Раніше сьогодні відбулася чоловіча естафета, в якій збірна України також фінішувала поза топ-10.
У неділю, 19 лютого, програму планетарної першості з біатлону закриють чоловічий і жіночий масстарти. Початок гонок – о 13:30 та 16:15 за київським часом відповідно.
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.
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