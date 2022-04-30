Збірна України без шансів поступилася японцям на чемпіонату світу з хокею

Збірна України без шансів поступилася японцям на чемпіонату світу з хокею

У суботу, 30 квітня, збірна України з хокею провела третій матч у рамках чемпіонату світу у Дивізіоні 1В, зустрівшись із Японією.

"Синьо-жовті" зазнали розгромної поразки з рахунком 2:8 і втратили шанси на боротьбу за перше місце та підйом у Дивізіон 1A.

Шайби у складі збірної України закинули Віталій Лялька і Олексій Ворона.

Єдину перепустку до дивізіону 1A (другий за силою у світовому хокеї) отримає переможець чемпіонату світу в Тихи. Після трьох турів Україна набрала 4 очки і посідає 3-е місце. Лідирує Японія – 9 очок.

Чемпіонат світу. Дивізіон 1В

Японія – Україна 8:2 (3:0, 3:2, 2:0)

Шайби: 1:0 – Фуругаші (Міура, Галлідей), 04:19. 2:0 - Міношіма, 04:52. 3:0 - Фуругаші, 09:08. 4:0 - Судзукі (Фуругаші, Міношіма, - більш.), 20:24. 4:1 – Лялька (Мережко, Коренчук), 25:06. 5:1 - Накаяшики, 31:42. 5:2 - Ворона (Андрейків, Литвинов), 34:40. 6:2 – Гітосато (Гірано), 39:56. 7:2 – Гітосато (Гірано), 44:09. 8:2 - Гірано (Накаджіма, Гітосато), 59:59

Заключний матч на світовій першості збірна України проведе у неділю, 1 травня, проти Естонії. Початок - о 21:00.

Нагадаємо, що хокейний клуб "Енергія" пішов на радикальний крок і припинив співпрацю з російськими та білоруськими хокеїстами.

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