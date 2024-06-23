Збірна України бореться за плейоф Євро-2024: розклади у групі "синьо-жовтих" перед останнім туром

Перемога над Бельгією гарантовано виведе нашу команду до 1/8 фіналу, але й поразка може залишити шанси на вихід до плейоф.

Збірній України залишилося провести лише один матч на груповому етапі фінального турніру Євро-2024. У заключному турі "синьо-жовті" 26 червня позмагаються з Бельгією.

На старті континентальної першості команда Сергія Реброва розгромно програла Румунії (0:3), а потім здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1).

В інших поєдинках першого та другого туру групи Е збірна Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0), яка далі реабілітувалася і обіграла Румунію (2:0).

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Перед третім туром кожна команда квартету E має у своєму активі по три очки та зберігає шанси на вихід до плейоф. Однак через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів збірна України посідає останнє місце у групі.

Становище у групі E після двох турів

1. Румунія – 2 матчі, 3 очки, різниця голів 3:2

2. Бельгія – 2 матчі, 3 очки, різниця голів 2:1

3. Словаччина – 2 матчі, 3 очки, різниця голів 2:2

4. Україна – 2 матчі, 3 очки, різниця голів 2:4

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Згідно з регламентом, до 1/8 фіналу Євро-2024 вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Детально розповідаємо, що потрібно українцям в останньому турі, аби пробитися до плейоф.

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Сценарій 1. Перемога над Бельгією

У разі перемоги над бельгійцями збірна України точно вийде до плейоф з першого або другого місця.

Підсумкова позиція команди Реброва залежатиме від паралельного матчу Словаччина – Румунія. Якщо румуни здолають словаків, то українці фінішують на другій сходинці. Якщо Румунія не зможе обіграти Словаччину, то Україна стане переможцем групи.

Тут справа в тому, що за рівності очок під час визначення місця у групі враховуються очні зустрічі між командами. За цим показником українці переважають словаків, але поступаються румунам, від яких зазнали розгромної поразки на старті турніру.

Сценарій 2. Нічия з Бельгією

Нічия у грі з бельгійцями не зможе гарантувати збірній України потрапляння до плейоф.

У такому разі майже все залежатиме від поєдинку Словаччина – Румунія. Якщо він також завершиться внічию, то Україна залишиться останньою в групі, оскільки має найгіршу різницю голів.

Якщо ж у грі між словаками та румунами буде визначений переможець (немає значення, хто саме виграє), то команда Реброва стане третьою у квартеті та з 4 очками збереже хороші шанси на вихід до плейоф як одна чотирьох найкращих збірних, що посіли у своїх групах треті місця.

Сценарій 3. Поразка від Бельгії

Поразка від бельгійців означатиме, що збірна України не фінішує у топ-2 своєї групи. Але й вона може не поставити хрест на виступах нашої збірної на поточній континентальній першості.

Якщо у паралельному матчі Румунія переможе Словаччину, то в українців залишиться шанс вийти до плейоф з третього місця. За такого перебігу подій саме словаки посядуть останню сходинку в групі, бо програли Україні в очній дуелі.

Водночас, продертися до 1/8 фіналу з третього місця з 3 очками у своєму доробку українцям буде вкрай непросто. Необхідно дивитися, скільки очок наберуть володарі третіх позицій в інших групах. Якщо знайдуться принаймні дві команди з меншою кількістю залікових балів (чи однаковою, але гіршою різницею голів), ніж в України, то "синьо-жовті" отримають путівку до плейоф.

На Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, збірна України вийшла до плейоф якраз з третього місця у своїй групі. Команда Андрія Шевченка програла Нідерландам та Австрії, але перемога над Північною Македонією дозволила "синьо-жовтим" пробитися до 1/8 фіналу з трьома очками в активі.

Матчі останнього туру групи E (Україна – Бельгія та Словаччина – Румунія) відбудуться у середу, 26 червня. Обидва поєдинки розпочнуться о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія буде доступна на нашому сайті.

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