Збірна України бойкотуватиме молодіжний Чемпіонат світу з тайського боксу через участь бійців із РФ та Білорусі

Молодіжна команда "синьо-жовтих" із Муей-Тай не братиме участі у Чемпіонаті світу, адже там виступатимуть представники країн-агресорок.

Зокрема, Українська федерація таїландського боксу Муей-Тай закликала не допускати бійців із Росії та Білорусі. Утім, як бачимо, прохання української сторони було проігноровано.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

"Українська федерація таїландського боксу Муей-Тай з перших днів початку повномасштабної агресії вимагає повної ізоляції росіян і білорусів від світового спорту та позбавлення їхніх спортсменів права брати участь у міжнародних змаганнях.

Через таку позицію міжнародної федерації збірна України з таїландського боксу Муей Тай відмовляється брати участь у чемпіонаті світу", - йдеться в повідомленні.

Чемпіонат світу з тайського боксу стартує 9 серпня та триватиме до 20-го у малазійському Куала-Лумпурі;

Україна брала участь у липневих змаганнях з Муей-Тай на Всесвітніх іграх-2022, до яких не були допущені Росія та Білорусь. Там українці здобули п'ять медалей: "золото" – Ігор Любченко, Олег Приймачов та Анастасія Кулініч, "срібло" – Олександр Єфіменко, "бронзу" – Владислав Микитась. Також українці цього року змагалися на дорослому Чемпіонаті світу з Муей-Тай, що відбувся в травні-червні в Абу-Дабі. Єдину "бронзу" тоді здобула Катерина Глінська.

Додамо, що спочатку на сайті Міжнародної Асоціації тайського боксу в списках на ЧС значилося декілька спортсменів зареєстрованих під абревіатурою RMF (Russian Muay-Thai Federation), але згодом вони зникли з заявки. Через деякий час спортсмени з'явилися знов, але вже під абревіатурою міжнародної асоціації.

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