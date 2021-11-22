Збірна України чекає на суперника в плейоф відбору до ЧС-2022: що варто знати про жеребкування

Збірна України чекає на суперника в плейоф відбору до ЧС-2022: що варто знати про жеребкування

Півфінал стикових матчів "синьо-жовті" проведуть у гостях.

У п'ятницю, 26 листопада, в Цюриху відбудеться жеребкування плейоф європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. У ньому візьмуть участь 12 збірних, які претендують на останні три путівки до фінальної частини турніру.

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ТСН Проспорт знайомить читачів з усіма деталями церемонії жеребкування, а також розповідає, проти кого може зіграти збірна України.

Хто бере участь і який формат плейоф відбору до ЧС-2022

У стикових матчах зіграють 10 команд, які посіли другі місця у своїх відбіркових групах на ЧС-2022, а також дві найкращі збірні серед переможців груп Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль або в плейоф кваліфікації.

Згідно з регламентом, шість володарів других місць з найкращими показниками за підсумками групового етапу під час жеребкування будуть сіяними, решта шість команд - несіяними.

Сіяні : Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Уельс.

Несіяні : Туреччина, Польща, Північна Македонія, Україна, Австрія, Чехія

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Плейоф складатиметься з півфіналів і фіналів, які відбудуться в форматі одноматчевих протистоянь. 12 команд будуть розбиті на 3 шляхи по 4 команди. У півфіналах шість сіяних команд зіграють проти шести несіяних. Усі півфінали відбудуться на полі сіяних команд, тобто Україна проведе свій матч на виїзді.

Переможці шести півфінальних пар вийдуть до фіналів плейоф, де у вирішальних матчах змагатимуться за три останні путівки на світову першість.

Із ким може зіграти збірна України у стикових матчах ЧС-2022

За підсумками групового раунду збірна України набрала найменшу кількість очок (12) серед усіх других місць, а тому опинилася в списку несіяних команд. У півфіналі плейоф команда Олександра Петракова битиметься проти однієї з сіяних збірних за виключенням Росії, оскільки УЄФА перед жеребкуванням розводить Україну та РФ.

Таким чином, можливі суперники української збірної в півфіналі: Португалія, Італія, Шотландія, Швеція та Уельс.

Якщо наша збірна подолає півфінал, то в фіналі зіграє з переможцем іншої пари. Для визначення, представник якої пари стане господарем фіналу плейоф, буде проведено окреме жеребкування.

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Коли та де дивитися жеребкування плейоф відбору до ЧС-2022

На території України жеребкування стикових матчів кваліфікації ЧС-2022 покаже телеканал Футбол 2. Початок процедури жеребкування - о 18:00 за київським часом.

Коли відбудуться стикові матчі ЧС-2022

Півфінали плейоф відбору на ЧС-2022 відбудуться 24 березня 2022 року, а фінали - 29 березня 2022 року.

Коли відбудеться фінальний турнір ЧС-2022

Фінальна стадія 22-го Чемпіонату світу стане першою, яка відбудеться не в травні, червні чи липні. Мундіаль прийме Катар від 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінального турніру намічено на квітень 2022 року.

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