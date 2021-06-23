Збірна України чекає суперника в 1/8 фіналу Євро-2020: проти кого можуть зіграти "синьо-жовті"

Збірна України чекає суперника в 1/8 фіналу Євро-2020: проти кого можуть зіграти "синьо-жовті"

Підопічні Шевченка вийшли в плейоф з третього місця в групі.

Збірна України зіграє в плейоф Євро-2020. Результати останнього дня групового етапу дозволили команді Андрія Шевченка з третього місця у квартеті С кваліфікуватися в 1/8 фіналу. Це історичне досягнення для українського футболу.

Хто буде суперником України в 1/8 фіналу

Хто ж буде суперником нашої збірної в наступній стадії? На це питання ще немає остаточної відповіді, оскільки ще не зіграно матчі заключного туру в групі F.

Існує два варіанти для команди Шевченка.

Перший: України виходить на переможця групи E - команду Швеції .

України виходить на переможця групи E - команду . Другий: наша збірна зустрінеться з тріумфатором квартету F, це може бути Франція, Німеччина чи Португалія.

Зазначимо, що, швидше за все, "синьо-жовті" зіграють саме зі шведами. Однак є невеличка ймовірність, що суперником стане переможець групи F (Франція, Німеччина чи Португалія). Це станеться, якщо Франція розгромить португальців, або Німеччина з великим рахунком програє Угорщині. Тоді в плейоф потрапить третя команда групи B Фінляндія, що й змінить суперника для України.

Коли та де Україна може зіграти матч 1/8 фіналу

Перший варіант: Швеція - Україна 29 червня (22:00) "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія).

29 червня (22:00) "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Другий варіант: Переможець групи F - Україна 28 червня (22:00) "Арена Націонале" в Бухаресті (Румунія)

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