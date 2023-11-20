Збірна України дала бій Італії, але не зуміла напряму вийти на Євро-2024

Команда Сергія Реброва побореться за право зіграти на континентальній першості в плейоф.

Збірна України зіграла внічию проти команди Італії в матчі останнього 10-го туру відбору на Євро-2024. Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбувся на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені та завершився з рахунком 0:0 .

Для обох збірних це був вирішальний матч у боротьбі за вихід на континентальну першість. Лише в разі перемоги збірна України отримала б пряму путівку на чемпіонат Європи. Тоді як італійцям для потрапляння на ЧЄ було достатньо не програти поєдинок проти українців.

Упродовж матчу "Скуадра Адзурра" більше атакувала, проте українці досить надійно діяли в захисті. На 29-й хвилині італійці мали супермомент, але Анатолій Трубін виграв дуель з Давіде Фраттезі.

Україна до перерви запам'яталася дальніми пострілами Віктора Циганкова та Георгія Судакова, але голкіпер чинних чемпіонів Європи Джанлуїджі Доннарумма з ними впорався.

У другому таймі Італія йшла вперед уже не так активно, особливо наприкінці, побоюючись втратити перемогу та омріяну путівку на Євро. Ближче до завершення поєдинку українці спробували штурмувати ворота суперника та навіть претендували на пенальті. У компенсований час Михайло Мудрик після контакту із суперником впав у штрафному майданчику італійців, однак свисток арбітра промовчав.

Таким чином, збірна України з 14 очками посіла третє місце у групі C, поступившись Італії за результатами особистих зустрічей. Перший матч між командами відбувся 12 вересня в Мілані. Тоді наша збірна програла італійцям з рахунком 1:2.

Окрім італійців, пряму путівку на Євро-2024 з групи С отримала Англія (20 балів), яка посіла першу позицію. У заключному турі "Три леви" на виїзді зіграли внічию з Північною Македонією (1:1).

Раніше повідомлялося, що збірна України гарантувала собі місце у стикових матчах за вихід на Євро-2024. "Синьо-жовті" поборються в плейоф за право зіграти на континентальній першості.

Свого наступного суперника команда Реброва дізнається пізніше. Жеребкування раунду плейоф відбудеться 23 листопада. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року виходять по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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