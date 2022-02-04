Збірна України дала бій Росії, але не змогла вийти до фіналу Чемпіонату Європи з футзалу

Збірна України дала бій Росії, але не змогла вийти до фіналу Чемпіонату Європи з футзалу

Команда Олександра Косенка віддала всі сили, однак для перемоги цього виявилося замало.

Збірна України з футзалу поступилася команді Росії в матчі 1/2 фіналу Чемпіонату Європи-2022. Поєдинок за вихід до фіналу континентальної першості в Амстердамі завершився поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 2:3.

Принципова зустріч розпочалася для української команди вкрай невдало. Антон Соколов з допомогою декількох рикошетів відправив м'яч до сітки воріт Кирила Ципуна.

На 15-й хвилині росіяни забили другий гол - Андрій Афанасьєв спочатку головою пробив у стійку, а потім добив м'яч у нижній кут. Збірна України одразу ж відповіла і скоротила відставання до мінімуму - класним ударом у нижній кут відзначився Євген Сірий.

На другий тайм українці також вийшли максимально зарядженими, але, на жаль, на 31-й хвилині Артем Ніязов забив третій м'яч у ворота української команди.

Це не зламало українських футзалістів і вони продовжили активно йти вперед, насідаючи на ворота суперника. Гра з п'ятим польовим дала свої плоди на 35-й хвилині. Данило Абакшин підставив ногу та спрямував м'яч до воріт російської збірної.

На 39-й хвилині українці мали чудовий шанс зрівняти рахунок, але Петро Шотурма не зумів реалізувати пенальті, пробивши у голкіпера російської команди. На жаль, для збірної України це означало поразку в півфіналі континентальної першості.

В іншому матчі 1/2 фіналу зустрінуться Португалія та Іспанія. Саме португальці є чинним переможцем турніру та найкращою командою планети.

Українська збірна зіграє в матчі за третє місце з командою, яка програє в парі Португалія - Іспанія. Поєдинок за 3-тє місце відбудеться 6 лютого.

Збірна України з футзалу вперше за 17 років вийшла до півфіналу континентальної першості. У чвертьфіналі команда Олександра Косенка обіграла Казахстан із рахунком 5:3.

Читайте також:

Фанати збірної України гучно заспівали "Путін - х*йло!" під час матчу футзального Євро проти Росії

Непідробні емоції: збірна України з футзалу виконала "Червону руту" після виходу до півфіналу Чемпіонату Європи (відео)

"Ведуть матчі російською мовою, і це наші друзі": в Росії заговорили про "тісні зв'язки" з Україною перед півфіналом ЧЄ з футзалу