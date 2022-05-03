Збірна України дізналась остаточний календар матчів у Лізі націй

УЄФА затвердив час початку матчів у групі B1 Ліги націй, у якій зіграє збірна України.
Команда Олександра Петракова зіграє проти Ірландії, Вірменії та Шотландії. У червні Україна двічі зіграє проти ірландців, а також зустрінеться з вірменами. Союз європейських футбольних асоціацій визначив час початку матчів у квартеті, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Виїзний матч з ірландцями відбудеться на стадіоні Авіва у Дубліні. Номінально домашні матчі проти Вірменії та Ірландії Україна має провести у Польщі.
Календар матчів групи В1 Ліги націй-2022/2023
04.06.2022
Вірменія — Ірландія 16.00
08.06.2022
Шотландія — Вірменія 21.45
Ірландія — Україна 21.45
11.06.2022
Україна — Вірменія 16.00
Ірландія — Шотландія 19.00
14.06.2022
Вірменія — Шотландія 19.00
Україна — Ірландія 21.45
21.09.2022
Шотландія — Україна 21.45
24.09.2022
Вірменія — Україна 16.00
Шотландія — Ірландія 21.45
27.09.2022
Ірландія — Вірменія 21.45
Україна — Шотландія 21.45
Переможець групи підніметься до Ліги А циклу-2024/2025, аутсайдер — перейде до Ліги С.
Перед стартом нового розіграшу Ліги націй Україна 1 червня зіграє із Шотландією у півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022. Переможець пари у фіналі зустрінеться з Уельсом.
Нагадаємо, що збірна України вже розпочала тренувальний збір напередодні плейоф відбору до ЧС-2022.
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