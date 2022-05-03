Збірна України дізналась остаточний календар матчів у Лізі націй

УЄФА затвердив час початку матчів у групі B1 Ліги націй, у якій зіграє збірна України.

Команда Олександра Петракова зіграє проти Ірландії, Вірменії та Шотландії. У червні Україна двічі зіграє проти ірландців, а також зустрінеться з вірменами. Союз європейських футбольних асоціацій визначив час початку матчів у квартеті, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Виїзний матч з ірландцями відбудеться на стадіоні Авіва у Дубліні. Номінально домашні матчі проти Вірменії та Ірландії Україна має провести у Польщі.

Календар матчів групи В1 Ліги націй-2022/2023

04.06.2022

Вірменія — Ірландія 16.00

08.06.2022

Шотландія — Вірменія 21.45

Ірландія — Україна 21.45

11.06.2022

Україна — Вірменія 16.00

Ірландія — Шотландія 19.00

14.06.2022

Вірменія — Шотландія 19.00

Україна — Ірландія 21.45

21.09.2022

Шотландія — Україна 21.45

24.09.2022

Вірменія — Україна 16.00

Шотландія — Ірландія 21.45

27.09.2022

Ірландія — Вірменія 21.45

Україна — Шотландія 21.45

Переможець групи підніметься до Ліги А циклу-2024/2025, аутсайдер — перейде до Ліги С.

Перед стартом нового розіграшу Ліги націй Україна 1 червня зіграє із Шотландією у півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022. Переможець пари у фіналі зустрінеться з Уельсом.

Нагадаємо, що збірна України вже розпочала тренувальний збір напередодні плейоф відбору до ЧС-2022.

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