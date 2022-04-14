Збірна України дізналася дату півфінального поєдинку плейоф відбору на ЧС-2022

Україна зіграє зі Шотландією у перший день літа.
УЄФА офіційно назвав дату проведення перенесеного матчу півфіналу плейоф відбору ЧС-2022 між Шотландією та Україною.
Як зазначається на офіційному сайті організації, матч має відбутися 1 червня.
Переможець вийде у фінал, де 5 червня у Кардіффі зіграє проти Уельсу.
Також змінився розклад матчів Ліги Націй. "Синьо-жовті" зіграють з Ірландією 8 червня, з Шотландією - 21 та 27 вересня, а Вірменією - 24 вересня.
Нагадаємо, що головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів, коли національна команда розпочне підготовчий збір.
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