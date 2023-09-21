Збірна України дізналася місце в оновленому рейтингу ФІФА після матчів з Англією та Італією

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних команд за підсумками вересневих матчів.

В опублікованому на сайті ФІФА списку збірна України залишилася на 24-му місці.

У вересні команда Сергія Реброва провела два матчі у відборі на Євро-2024. Збірна України здобула нічию проти Англії (1:1) у польському Вроцлаві, після чого програла Італії (1:2) в Мілані.

Лідерство в рейтингу ФІФА зберегла збірна Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу. На другій та третій позиціях продовжують йти Франція та Бразилія відповідно.

Рейтинг збірних ФІФА на 21 вересня 2023 року

1. Аргентина – 1851,41

2. Франція – 1840,76

3. Бразилія – 1837,61

4. Англія – 1794,34*

5. Бельгія – 1792,64

6. Хорватія – 1747,83

7. Нідерланди – 1743,15

8. Португалія – 1728,58

9. Італія – 1727,37*

10. Іспанія – 1710,72

…

24. Україна – 1538,42

...

66. Північна Македонія – 1362,95*

...

171. Мальта – 972.02*

* – суперники збірної України у відборі на Євро-2024

Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірне становище та наступні матчі

За підсумками шести турів збірна України з 7 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів, "Скуадра Адзурра" – чотири.

Таблиця групи С (після шести турів) / Фото: flashscore.ua

Нашій команді залишилося зіграти три матчі у кваліфікації на Євро-2024: Україна – Північна Македонія (14 жовтня), Мальта – Україна (17 жовтня) та Україна – Італія (20 листопада).

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

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