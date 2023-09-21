Збірна України дізналася місце в оновленому рейтингу ФІФА після матчів з Англією та Італією

"Синьо-жовті" зберегли 24-ту сходинку.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних команд за підсумками вересневих матчів.
В опублікованому на сайті ФІФА списку збірна України залишилася на 24-му місці.
У вересні команда Сергія Реброва провела два матчі у відборі на Євро-2024. Збірна України здобула нічию проти Англії (1:1) у польському Вроцлаві, після чого програла Італії (1:2) в Мілані.
Лідерство в рейтингу ФІФА зберегла збірна Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу. На другій та третій позиціях продовжують йти Франція та Бразилія відповідно.
Рейтинг збірних ФІФА на 21 вересня 2023 року
1. Аргентина – 1851,41
2. Франція – 1840,76
3. Бразилія – 1837,61
4. Англія – 1794,34*
5. Бельгія – 1792,64
6. Хорватія – 1747,83
7. Нідерланди – 1743,15
8. Португалія – 1728,58
9. Італія – 1727,37*
10. Іспанія – 1710,72
…
24. Україна – 1538,42
...
66. Північна Македонія – 1362,95*
...
171. Мальта – 972.02*
* – суперники збірної України у відборі на Євро-2024
Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірне становище та наступні матчі
За підсумками шести турів збірна України з 7 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів, "Скуадра Адзурра" – чотири.
Нашій команді залишилося зіграти три матчі у кваліфікації на Євро-2024: Україна – Північна Македонія (14 жовтня), Мальта – Україна (17 жовтня) та Україна – Італія (20 листопада).
До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.
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