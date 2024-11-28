Збірна України дізналася місце в рейтингу ФІФА після заключних матчів групового раунду Ліги націй

"Синьо-жовті" залишилися на 25-й позиції у світовій класифікації.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних збірних за підсумками заключних матчів групового раунду Ліги націй-2024/25. У ньому збірна України зберегла 25-те місце.
Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.
Після публікації попереднього жовтневого рейтингу команда Сергія Реброва провела два поєдинки Ліги націй: зіграла внічию проти Грузії (1:1) та перемогла Албанію (2:1).
Завдяки цьому українці посіли друге місце у своїй групі Дивізіону B Ліги націй та вийшли до плейоф за право підвищитися до елітного Дивізіону А, де зіграють проти Бельгії, яка посідає восьму сходинку у світовій класифікації.
Матчі між Україною та Бельгією відбудуться 20 та 23 березня 2025 року. Перша зустріч буде номінально домашньою для підопічних Реброва.
У топ-5 рейтингу ФІФА змін не відбулося. Лідером залишається збірна Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу. Другою йде Франція, третя – Іспанія, яка виграла Євро-2024. Далі розташувалися Англія та Бразилія.
Рейтинг збірних ФІФА на 28 листопада 2024 року
1. Аргентина – 1867.25 бала
2. Франція – 1859.78
3. Іспанія – 1853.27
4. Англія – 1813.81
5. Бразилія – 1775.85
6. Португалія – 1756.12 (+1 позиція)
7. Нідерланди – 1747.55 (+1)
8. Бельгія – 1740.62 (-2)
9. Італія – 1731.51
10. Німеччина – 1703.79 (+1)
...
24. Еквадор – 1560.13 (+3)
25. Україна – 1554.94
26. Австралія – 1544.15 (-2)
Раніше стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування відбору на ЧС-2026.
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