Збірна України дізналася місце в рейтингу ФІФА після заключних матчів групового раунду Ліги націй

"Синьо-жовті" залишилися на 25-й позиції у світовій класифікації.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних збірних за підсумками заключних матчів групового раунду Ліги націй-2024/25. У ньому збірна України зберегла 25-те місце.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

Після публікації попереднього жовтневого рейтингу команда Сергія Реброва провела два поєдинки Ліги націй: зіграла внічию проти Грузії (1:1) та перемогла Албанію (2:1).

Завдяки цьому українці посіли друге місце у своїй групі Дивізіону B Ліги націй та вийшли до плейоф за право підвищитися до елітного Дивізіону А, де зіграють проти Бельгії, яка посідає восьму сходинку у світовій класифікації.

Матчі між Україною та Бельгією відбудуться 20 та 23 березня 2025 року. Перша зустріч буде номінально домашньою для підопічних Реброва.

У топ-5 рейтингу ФІФА змін не відбулося. Лідером залишається збірна Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу. Другою йде Франція, третя – Іспанія, яка виграла Євро-2024. Далі розташувалися Англія та Бразилія.

Рейтинг збірних ФІФА на 28 листопада 2024 року

1. Аргентина – 1867.25 бала

2. Франція – 1859.78

3. Іспанія – 1853.27

4. Англія – 1813.81

5. Бразилія – 1775.85

6. Португалія – 1756.12 (+1 позиція)

7. Нідерланди – 1747.55 (+1)

8. Бельгія – 1740.62 (-2)

9. Італія – 1731.51

10. Німеччина – 1703.79 (+1)

...

24. Еквадор – 1560.13 (+3)

25. Україна – 1554.94

26. Австралія – 1544.15 (-2)

Раніше стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування відбору на ЧС-2026.

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